Wohnquartier Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda

  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda





10
ID: 34368
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nehardea, 3

Über den Komplex

ausschließlich zum Verkauf Im neuen Nordviertel Im renommierten Nehardea Tower Auf der 11. Etage, offene und grüne Aussicht Blick auf die Straße 4.5 Zimmerwohnung mit großem Gemeinschaftsbereich 127.6 m2 + 12 m2 sonnige Terrasse Das Apartment ist dreifach klimatisiert. Sehr hell und ruhig Es verfügt über ein Hauptduschenzimmer und ein Doppelzimmer. Tiefgaragen stehen in Tabu zur Verfügung. Die Wohnung verfügt über eine luxuriöse Eingangshalle, einen 24/7-Sicherheitsdienst, einen Pool und einen Club für Bewohner. Derzeit vermietet

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit





