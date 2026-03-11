  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Balcon sur la mer

Wohnquartier Balcon sur la mer

Aschdod, Israel
von
$705,375
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34562
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rogozin, 27 Sea View Tower

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Ashdod, Rogozine Street, riesige 4-Zimmer-Wohnung mit mamad und Meerblick Terrasse im 7. Stock

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$373,065
Wohnviertel Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot
Aschdod, Israel
von
$805,695
Wohnviertel A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,33M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Balcon sur la mer
Aschdod, Israel
von
$705,375
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Wohnviertel A vendre tel aviv 3 pieces rue ben yehuda
Tel-Aviv, Israel
von
$1,94M
Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
VERKAUF – TEL AVIV In einem schönen Gebäude, entdecken Sie diese schöne 3 Zimmer-Wohnung: • 74 m2 Wohnfläche + 13 m2 Terrasse • 2 komfortable Zimmer • 2 moderne Badezimmer • Lift und große Speisekammer • Parkplatz inklusive Reduzierter Preis: 7,900.000 Besitzer sind sehr motiviert zu verka…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen