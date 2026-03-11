  1. Realting.com
  Wohnquartier A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Wohnquartier A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine

Tel-Aviv, Israel
$1,11M
5
ID: 34468
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

Über den Komplex

Français
Dieses Apartment befindet sich an der Kreuzung von Neve Tzedek, Florentine und dem Charles Clore Park, nur wenige Gehminuten vom Meer, dem Carmel-Markt und dem lebhaften Herzen von Tel Aviv entfernt. Elifelet Street ist bekannt für seine ruhige und Wohnatmosphäre und bietet direkten Zugang zu den dynamischsten Bereichen der Stadt: Kunstgalerien, trendige Restaurants und malerische Cafés. Das Gebäude Das neue, hochwertige Gebäude bietet seinen Bewohnern eine moderne und sichere Wohnumgebung mit seltenen Annehmlichkeiten im Zentrum von Tel Aviv: • 24-Stunden- Wache • Freibad • Voll ausgestattetes Fitnessstudio • Drei Aufzüge • Gepflegte Gelenkteile Wohnung • 2 Zimmer – 50 m2 Wohnfläche • 10 m2 Balkon mit offenem Blick • Sicherheitskammer (Mamad) • 5. Stock • Privater Parkplatz und angrenzender Keller Weitere Informationen • Monatliche Aufwendungen: 1.150 • Aktuelle Miete: 7.500 • Verkaufspreis: 3,550.000 Eine ideale Immobilie für Hauptwohnsitz, Fuß-zu-Erde- oder Mietinvestition in einem gesuchten Gebiet zwischen Meer und Stadtzentrum.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

