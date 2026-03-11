  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord

Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord

Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34627
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff, 312 The Great Synagogue of North Tel Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Luxus-Duplex im alten Norden! In einer idealen Lage im alten Norden, am nördlichen Ende der Sokolov Street, nur wenige Schritte vom Park, dem Hafen, Cafés, Restaurants und öffentlichen Verkehrsmitteln – schöne 4-Zimmer-Duplex zum Verkauf! 100 m2 Wohnfläche + große Sonnenterrasse Eingangsboden: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Gästetoilette und große Terrasse von 20 m2 Untere Ebene: Komfortable Elternsuite Sicheres Zimmer (Mamad) + extra Zimmer Badezimmer mit WC Idealer Platz für ein Büro oder ein Familienzimmer Preis : 6,720.000 ILS Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und einen Besuch. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
von
$316,008
Wohnviertel ExclusivitE A vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,11M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Wohnviertel Appartement nahalat benyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,05M
Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlichen Nachalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Wohnviertel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Wohnviertel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien piscine et salle de sport
Netanja, Israel
von
$2,665
MAGNIFIQUE 4 PIECES VUE MER RUE NITSA A NETANYA. UNE MASTER BED ROOM AVEC SALLE DE BAIN ET PLEINE VUE MER. DEUX AUTRES CHAMBRES DONT UN MAMAD. UNE 2E SALLE DE BAIN. GRAND SEJOUR ET CUISINE EQUIPEE. Alles klar
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Wohnviertel Beau 4 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Helle und vollständig renovierte Wohnung auf Kiryat Yovel JERUSALEM Mit sehr großer Terrasse und Pergola, ideal für eine große Soucca
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen