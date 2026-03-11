Wohnquartier Stop affaire appartement 4 pieces a ashdod a youd bet

  1. Realting.com
Aschdod, Israel
von
$655,215
;
7
ID: 34572
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Sivan

Über den Komplex

Kein Geschäft Wohnung 3 Zimmer in Youd Bet, sehr gut platziert zu einem sehr guten Preis. Voll möbliert. Nahe am Transport, Schulen, Spielplätze, Synagogen, Geschäfte...

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

