  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Projet tour prenium

Wohnquartier Projet tour prenium

Naharija, Israel
von
$589,380
9
ID: 34770
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Wolfson

Über den Komplex

TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
