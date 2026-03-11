  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion

Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34376
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Struck, 7

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Superb 4-Zimmer-Wohnung renoviert in einem renommierten Boutique-Komplex – Strok 7–9 (Netanel Company – Lieferung im ersten Quartal 2026) 102,5 m2 + 14 m2 Balkon 3. Stock - Nur 2 Wohnungen pro Etage 3 Orientierungen 2 Tiefgaragen + Keller Amt des Europäischen Staatsanwalts Sehr hochwertige Küche Spezielle und benutzerdefinierte Zimmerei: Badezimmermöbel und Wandschränke

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera
Chadera, Israel
von
$529,815
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces rue lapin tel aviv immeuble neuf apres tama 300m de la mer vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Tres rare vrai grand jardin de 220 m2 en en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$1,78M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf avec 2 parking cave mamad et cave a deux pas de kikar rabin et ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Alle anzeigen Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Zwei-einhalb-Jahres-Eigenschaft eine seltene Perle, nur 15 Meter von der Klippe entfernt. Fläche: Grundstück von 400 m2 + 360 m2 Rasenfläche (geschützter Grünraum) bis zum Rand der Fällung. Baufläche…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Alle anzeigen Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Wohnviertel Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Exklusives Wohnprojekt auf der Nahalat Benyamin Street: 5 Etagen Luxus-Boutique-Gebäude mit 23 Wohnungen und zwei außergewöhnlichen Penthouses mit Terrassen und privatem Jacuzzi. Apartments mit großzügiger Deckenhöhe und ordentlichen Oberflächen * 2 Zimmer 49m2 + 10m2 Terrasse ab 3.086.000…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen