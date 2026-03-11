Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
BZH
Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine neue Exklusivität.
Entdecken Sie ein geräumiges und helles 7-Zimmer-Haus im Pavillon-Bereich des gesuchten Parks.
Eigenschaften:
- Ultra Design Haus, komfortabel auf 3 Etagen,
- 7 Zimmer mit ca. 198 m2 Wohnfläche,
- 270 m2 Land!
- High-End Küche mit der zentralen Insel,
- Großes Wohnzimmer mit einer schönen Bibliotheksecke,
- 2 große Elternsuiten,
- Sicheres Zimmer im Erdgeschoss,
- 3 Duschen, 5 Toiletten,
- 2 Terrassen, Parkplatz,
- Hochwertige Bodenbeläge einschließlich 90×90 Fliesen,
- Ja. Als Bonus: Freier Zugang zum Dach zu einer separaten Einheit von 2 Zimmern von 30 m2 im obersten Stock mit seiner Terrasse!
In der Nähe aller Annehmlichkeiten der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum, Schulen, der berühmte Ecopark.
Schneller Zugang zu 4,6 und 9 Straßen und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer!
Worauf wartest du?
Rahel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera
Lizenz Nr. 313736
