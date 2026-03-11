  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous

Chadera, Israel
von
$1,34M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34158
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine neue Exklusivität. Entdecken Sie ein geräumiges und helles 7-Zimmer-Haus im Pavillon-Bereich des gesuchten Parks. Eigenschaften: - Ultra Design Haus, komfortabel auf 3 Etagen, - 7 Zimmer mit ca. 198 m2 Wohnfläche, - 270 m2 Land! - High-End Küche mit der zentralen Insel, - Großes Wohnzimmer mit einer schönen Bibliotheksecke, - 2 große Elternsuiten, - Sicheres Zimmer im Erdgeschoss, - 3 Duschen, 5 Toiletten, - 2 Terrassen, Parkplatz, - Hochwertige Bodenbeläge einschließlich 90×90 Fliesen, - Ja. Als Bonus: Freier Zugang zum Dach zu einer separaten Einheit von 2 Zimmern von 30 m2 im obersten Stock mit seiner Terrasse! In der Nähe aller Annehmlichkeiten der Nachbarschaft, ein Einkaufszentrum, Schulen, der berühmte Ecopark. Schneller Zugang zu 4,6 und 9 Straßen und 20 Minuten mit dem Auto vom Meer! Worauf wartest du? Rahel Benguiguigui – RE/MAX Professionals Hadera Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$658,350
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Wohnviertel Hauts plafonds
Aschkelon, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$846,450
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Chadera, Israel
von
$1,34M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschdod, Israel
von
$705,375
Ferienwohnung 4 Zimmer 115 m2 1. Stock Kinneret Street 1 Balkon 1 Parkplatz Sofortige Lieferung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Gut gemacht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Wohnviertel Penthouse kfar david jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,41M
Yismach Melech Street, in Kfar David, kostspielige Penthouse badete im Licht. Immense Wohnzimmer, 250 m2 Terrasse mit einem einfach spektakulären Blick auf die Altstadt und ihre Rampen. Großes Esszimmer, moderne offene Küche, 3 Suiten. Smart House, 2 private Parkplätze und Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen