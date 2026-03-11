  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel

Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34611
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 4

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Droyanov Straße, sehr ruhige kleine Straße in der Nähe der Bograshov Straße und dem Meer Gebäude der Corner Wohnung 104m2 im Cadastre Viele geschlossene Balkone, so dass Sie leicht sagen können 115m2 Voller klarer Blick Sehr hell Alle Anleitungen Sehr ruhig Nähe zum Strand 2. Stock Kein Aufzug, miklat Möglichkeit des Parkens vorn Preis: 5,000,000 Sehr schönes Potenzial mit sehr schöner Höhe unter Decken Verpassen Sie nicht!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Kyriat yovel rehov shtern 2 5 p neuf
Jerusalem, Israel
von
$736,725
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,37M
Wohnviertel Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Superbe 3 pieces pres de kikar rabin dans une rue calme avec balcon ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,36M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement a renover avec tres grand potentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$1,57M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces avec beaux volumes rue shalom aleichem tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Ferienwohnung 83 m2, sehr gut gelegene Straße Shalom Aleichem, in der Nähe von Bograshov. Zentrale Lage gesucht, in der Nähe von Strand, Geschäften und Cafés. Alte 3 Zimmer verwandelt in 2 Zimmer, mit sehr großem Wohnzimmer Loft Geist. Großzügige Volumen und Flüssigkeitsverteilung, ideal fü…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Alle anzeigen Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposi…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
4 Zimmer Ferienwohnung 80m2, Kyiriat Hayovel, Jerusalem 10. Stock, Arbeit geplant Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisiertes Wohnzimmer, Regalpulver, Warmwasserballon, Heizkörper, Rollläden Panzertür, Aufzug Preis: 2.300.000sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen