  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Wohnquartier Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir

Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34618
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 52

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Dieses Apartment befindet sich im Herzen von Tel Aviv, in der Pinsker Street, nur wenige Schritte vom Strand, Einkaufszentren, Restaurants und alles, was die Stadt zu bieten hat. - 81 m2 netto _ 2 Schlafzimmer _ 2 Badezimmer – Sonnenterrasse von 7 m2 – 4. Obergeschoss – Dreifache Exposition – Aufzug – Parkplatz – Mamad – Blatt 4 erhalten Preis: 6,300.000 Nis

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$893,475
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
von
$1,98M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 Zimmer • 2 Schlafzimmer • 2 Duschräume • 5. Stock mit Aufzug • 70 m2 + 20 m2 Terrasse • Meerblick Ben Yehuda / Bograshov Preis: 4,850.000 Mitbesitzkosten: 300 / Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Zu verkaufen in Arnona Apartment 3 Zimmer - Rue HaShofet Ich bin nicht da. Ca. 80 m2, 8. Stock, Balkon 6 m2, hell, offen. Parkplatz und Keller. Ruhig und gesucht Nachbarschaft
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Wohnviertel Centre ville idealement place entierement renove
Ra’anana, Israel
von
$1,12M
Sehr schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Idealer Ort. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. 2 kleine Terrassen. Mamad und Parkplatz. Voll erneuert. Invest
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen