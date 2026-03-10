  1. Realting.com
Wohnquartier Vue sur la mer

Rischon LeZion, Israel
von
$3,70M
;
10
ID: 34888
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    HaShayetet

Über den Komplex

Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion) In der Nähe von Meer und Tayelet am Fuße des Gebäudes, Geschäfte und Café sowie öffentliche Verkehrsmittel Rehov Shaytet Schönes Wohnhaus vor kurzem (9 Jahre), Im 20. Stock (von 21), hervorragende 5-Zimmer-Penthouse auf einer Ebene, mit Panoramablick und atemberaubendem Meerblick, 200 m2 davon 100 m2 Wohnküche, erweitert durch eine herrliche Terrasse von 100 m2, möbliert und ausgestattet (Pergolas, moderne und funktionale Außenküche) Schöne und geräumige Master Suite Meerblick und große 3 Toiletten, 2 schöne Badezimmer, große Mama. Sehr schöne Küche von Semel, zahlreiche Lagerung, praktisch und ästhetisch. Hohe Decken von 3 Metern Wohnung fast nie bewohnt Ausgezeichneter Zustand. 1 Keller und 2 Parkplätze. 3 Aufzüge inklusive 1 Shabbath

Standort auf der Karte

Rischon LeZion, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Vue sur la mer
Rischon LeZion, Israel
von
$3,70M
