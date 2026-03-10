Wohnquartier Vue sur la mer

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Rishon Letsion, mit Blick aufs Meer, (hof rishon letsion)
In der Nähe von Meer und Tayelet am Fuße des Gebäudes, Geschäfte und Café sowie öffentliche Verkehrsmittel
Rehov Shaytet
Schönes Wohnhaus vor kurzem (9 Jahre),
Im 20. Stock (von 21), hervorragende 5-Zimmer-Penthouse auf einer Ebene, mit Panoramablick und atemberaubendem Meerblick, 200 m2 davon 100 m2 Wohnküche, erweitert durch eine herrliche Terrasse von 100 m2, möbliert und ausgestattet (Pergolas, moderne und funktionale Außenküche)
Schöne und geräumige Master Suite Meerblick und große 3 Toiletten, 2 schöne Badezimmer, große Mama.
Sehr schöne Küche von Semel, zahlreiche Lagerung, praktisch und ästhetisch.
Hohe Decken von 3 Metern
Wohnung fast nie bewohnt
Ausgezeichneter Zustand. 1 Keller und 2 Parkplätze.
3 Aufzüge inklusive 1 Shabbath
Standort auf der Karte
Rischon LeZion, Israel
Freizeit
