  4. Wohnquartier Neuf vue sur la mer

Wohnquartier Neuf vue sur la mer

Naharija, Israel
$589,380
8
ID: 34754
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija
  • Adresse
    Wolfson

Über den Komplex

TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Wohnquartier Neuf vue sur la mer
Naharija, Israel
von
$589,380
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Wohnviertel A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Ferienwohnung 2.5 Zimmer, 72m2 im 3. Stock mit mamak Gebäude mit Qualität Tama 38 Renovierung im Jahr 2020 Ruhige, dreifache Orientierung I/N/S 300 Meter vom Strand
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Wohnviertel Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,29M
ausschließlich zum Verkauf, im Park Yarkon 42 Ussishkin Street Gebäude renoviert 2012 Wohnung von 2,5 Zimmern, 68 m2 (Fläche) Ost-West, sonnige Exposition 3. Stock, mit Aufzug Gebäude mit Schutz Registrierung von Eigentumswohnungen
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Entdecken Sie eine Einrichtung von 3 Büros in sehr gutem Zustand, befindet sich im beliebten Beit HaShnav Gebäude, 12 Beit HaDfus Street, im 3. Stock mit Aufzug. Ein funktioneller und angenehmer Raum mit einer Küchenzeile, einem WC-Bereich, einer schönen Helligkeit und einer ruhigen Atmosphä…
