  Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595

Netanja, Israel
$749,265
9
ID: 34334
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    HaRav Kook, 32

Über den Komplex

Français
Nur wenige Schritte von Kikar Haatzmaout und den Stränden von Netanya, in einem kürzlich renovierten Gebäude, entdecken Sie diese schöne 4-Zimmer-Wohnung im 3. Stock auf 8 mit Aufzug. Großes helles Wohnzimmer mit moderner offener Küche, drei Ausstellungen (Süd, Nord, West) gewährleisten natürliches Licht den ganzen Tag lang, ungehinderte Aussicht, Klimaanlage, private Parkplätze und Schutz im Erdgeschoss des Gebäudes. Wohnung verkauft möbliert und sofort verfügbar. Ideale Hauptresidenz, direkt am Strand oder Investition in kurzfristige Miete.

Netanja, Israel
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Chadera, Israel
von
$658,350
Wohnviertel Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$583,110
Wohnviertel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$830,775
Wohnquartier Rav kook 8 netanya ladresse ideale entre mer et centre ville jerusalem immobilier 026786595
Netanja, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Neu zum Verkauf ausschließlich! Liegeplatz bei 46 Yehoshua Ben Nun Street In der Nähe des renommierten Basler Komplexes In einem Gebäude unter Renovierung (Tama 1) Derzeit im Besitz der Ohana Group. Eine schöne 2-Zimmer-Wohnung von 66 m2 steht zur Verfügung (3 mögliche Stücke) Erste Etage O…
Wohnviertel Holyland bait vagan jersalem
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Sehr schöne und große 3 Zimmer von 140 m2 ( 5 Zimmer originelle Möglichkeit, es in seinem Zustand mit Leichtigkeit und hat weniger Kosten) Terrasse von 11 m2 mit Panoramablick auf Jerusalem, 2 Bäder, + 2 Parkplätze und 1 Keller
Ra’anana, Israel
von
$3,42M
Sehr schöne Wohnung von 200 m2. 5 Zimmer. Ein Schlafzimmer Duplex Penthouse mit Bad. Sehr großes Wohnzimmer 5 m hohe Decke. große Terrasse aus dem Wohnzimmer und Essbereich. Moderne Küche mit Ilot. Parkett in den Zimmern. Am Poolboden und großer Terrasse. mamad /2 Parkplätze
