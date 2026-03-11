Wohnquartier Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neu zum exklusiven Verkauf!
Ein einzigartiges, exklusives und seltenes Anwesen.
Das Hotel liegt in einer ruhigen und bukolischen Straße der Gassen von Yehuda Maccabi, in der Nähe von Hayarkon Park, auf dem Lande,
ein spektakuläres Duplex-Penthouse, in Licht gebadet,
über zwei Ebenen mit Aufzug, die beide Stockwerke.
In einem luxuriösen Gebäude von nur 4 Wohnungen.
Auf der unteren Ebene, 119 m2 Wohnfläche, plus einen offenen Balkon von 21 m2 vorne.
Und eine sonnige Terrasse von 12 m2 hinten.
(Unterkunft für 3 geräumige Schlafzimmer)
Real geräumiges Wohnzimmer
Luxuriöse Master Suite + Hauptbad.
Im Obergeschoss befindet sich ein 32 m2 großes Wohnzimmer mit Bad, Küchenzeile und Schlafzimmer.
Und eine Panorama-Dachterrasse von 91 m2 bietet einen unverbauten Blick.
Das Apartment verfügt über 2 Parkplätze (auf der Linie).
Die Wohnung ist sorgfältig gepflegt und renoviert, mit High-End-Services:
Intelligenter Strom
Fußbodenheizung, Parkett.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
