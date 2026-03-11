  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israel
von
$539,220
;
9
ID: 34443
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Balfour, 83

Über den Komplex

Français Français
Im Herzen von Bat Yam, auf einer sehr beliebten zentralen Straße, genießt diese Wohnung eine ideale Lage: nur 400 Meter vom Meer und in der Nähe aller Annehmlichkeiten des Alltags, Geschäfte und Transport. Ferienwohnung 3 Zimmer hell 74m2 3. Stock mit Aufzug Zentrale Lage, in der Nähe von Meer und Annehmlichkeiten Mieten derzeit 6 500 / Monat Renovieren → wichtige Wertschöpfungspotenzial

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
