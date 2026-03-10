  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier Penthouse near baka

Wohnquartier Penthouse near baka

Jerusalem, Israel
von
$2,98M
;
Wohnquartier Penthouse near baka
1
ID: 34737
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

Über den Komplex

Proche Baka. Penthouse 206m2 +50m2 Terrasse, Fitnessraum, Höhle, asc-chabbat,Parkplatz. 9500000 sh. Livraison 3 ans.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse near baka
Jerusalem, Israel
von
$2,98M
