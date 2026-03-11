Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces a dizengoff netanya special investisseur projet pinoui binoui avance

  1. Realting.com
von
$642,675
9
ID: 34447
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Dizengoff, 35

Über den Komplex

Dizengoff Straße im Herzen von Netanya, Premium Lage in der Nähe von Kikar HaAtsmaout. Die Gegend wird für ihre Geschäfte, Cafés, Stadtattraktion und schnellen Zugang zum Strand gesucht. Wohnung von 3 Zimmern, ca. 88 m2, im 1. Stock von 5. Voll renoviert, mit komfortablen Volumina und hellem Wohnzimmer. Geeignet für einen Hauptwohnsitz oder eine strategische Miete. 1 Minute von Kikar HaAtsmaout und zu Fuß von den Stränden. Gebäude betroffen von einem Pinoui-Binoui-Projekt (fortgeschrittene Phase), das Potenzial für Erholung bietet. (Destruktion/Rekonstruktion des Gebäudes mit Lieferung einer neuen Einheit mit modernen Dienstleistungen) Preis: 2 050 000.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
