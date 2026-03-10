  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga

Wohnquartier Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga

Tel-Aviv, Israel
$1,32M
2
ID: 34726
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Français Français
Schön 2. Zimmer + Balkon; Hergestellt von einem renommierten Designer-Architekten im renommierten Projekt von Yossi Avrahami in NOGA, gegenüber dem Strand, umgeben von trendigen Café, Restaurants, Weinbars, Künstler-Workshops und Theater. Zugang zum Arbeitsraum, Fitnessraum und Pilates Zimmer, 24/7 Wache.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$2,727
Wohnviertel Bon emplacement
Ra’anana, Israel
von
$968,715
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,48M
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Wohnquartier Rare opportunite dinvestissement magnifique 2 pieces entierement amenage par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami a noga
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Alle anzeigen Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$739,860
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
sublimiert 4 Stück neuestes Gebäude auf barnea umbenannt Blick auf das Meer hoch stehend
Immobilier.co.il
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$1,98M
eine schöne Villa in der Nähe des quartier afridr mit Keller und Schwimmbad
Immobilier.co.il
