  2. Israel
  3. Jerusalem
  Wohnquartier 4p neuf central vue magnifique

Wohnquartier 4p neuf central vue magnifique

Jerusalem, Israel
von
$1,33M
;
2
ID: 34355
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Diese prächtige 4P, im 19. Stock eines neuen Gebäudes, befindet sich am Grab der Straßenbahnstation, die es in wenigen Minuten mit dem Stadtzentrum verbindet. Das Hotel liegt in Kiryat Moché, beliebt für seine Institutionen, Dynamik und den Charakter einer alten Nachbarschaft. Fußbodenheizung, Mamad, Master-Suite, Balkon mit herrlichem Blick vom Wohnzimmer, Parkplatz, 4 Aufzüge, Moderne Wohnung, mit ordentlichen Oberflächen. Fall zu ergreifen !!!

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
