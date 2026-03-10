  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Maison arabe au coeur de baka

Jerusalem, Israel
$11,00M
5
ID: 34872
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen von Baka ruhig und pastoral, arabisches Haus + Möglichkeit 250 m2, riesigen Garten (ca. 700 m2), komplett renoviert, Fußbodenheizung + Klimaanlage, große Parkplätze, 5 Bäder, 5 Toiletten, grün

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$739,860
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Immobilier.co.il
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, Anfang Rehavia 6. Stock Aufzug 3 Zimmer Apartment Badezimmer mit Dusche Balkon mit herrlichem Blick Privates Dach mit Außenküche, Jacuzzi und spektakulärem Blick Gesichertes Zimmer (Mamad) Voll möbliert Architekturdesign
Immobilier.co.il
Wohnviertel Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$4,67M
Außergewöhnlicher Verkauf - Independent First Line Villa Blick auf das Meer in Ashdod Anschrift: Ashdod, Israel Entdecken Sie diese außergewöhnliche Villa vor dem Mittelmeer, bietet eine einzigartige Wohnumgebung, die Luxus, Komfort und Moderne kombiniert. Ideal gelegen in Ashdod, bietet d…
Immobilier.co.il
