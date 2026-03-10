  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Wohnquartier A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Wohnquartier A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Eilat, Israel
von
$830,775
;
14
ID: 34725
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Gan Binyamin

Über den Komplex

Français Français
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick. Das Hotel liegt im 5. Stock mit 2 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat. Vollklimatisiert, mit Mamad und Privatparkplatz. Das Plus: Diese Wohnung ist komplett möbliert und geschmackvoll ausgestattet verkauft. Legen Sie einfach Ihre Taschen runter. Fläche: 128 m2 Terrasse : 15 m2 mit Meerblick Preis: 2.650.000 Shekels Ein seltenes Anwesen in einer Luxusresidenz, ideal für Hauptwohnsitz, Neben- oder Mietinvestition. Für weitere Informationen oder für einen Besuch kontaktieren Sie uns.

Standort auf der Karte

Eilat, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

