  4. Wohnquartier A ne pas manquer

Wohnquartier A ne pas manquer

Aschdod, Israel
$1,11M
12
ID: 34713
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaShvatim

Über den Komplex

Schöne 5-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Ashdod in einer sehr beliebten Residenz in "Youd Bet", sonnig Südlage mit einem ungehinderten Blick. Ein Keller und ein privater Parkplatz vervollständigen diese außergewöhnliche Eigenschaft

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
