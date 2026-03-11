  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A vendre appartement a ashdod

Wohnquartier A vendre appartement a ashdod

Aschdod, Israel
von
$1,19M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34570
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Gavish

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Zu verkaufen Wohnung in Ashdod "Residence Costa del sol" 4 Zimmer "KING" mit Balkon auf dem Meer, geräumig, Keller, Klimaanlage, Parkplatz... in Ashdods schönste Residenz mit SPA, Fitnessraum, Schwimmbad, Sauna....

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
von
$3,65M
Wohnviertel Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,38M
Wohnviertel Haut standing appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$485,925
Sie sehen gerade
Wohnquartier A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Wohnviertel A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
von
$1,66M
Zu verkaufen 3 Zimmer gehoben Straße Rambam mit offenem Blick * 3 Zimmer in einem Neubau * 78m2 * Balkon 6m2 * Parkett, Doppelverglasungsfenster etc... * Mamak * Möglichkeit zum Verkauf mit Geräten ausgestattet
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Wohnviertel Un appartement de reve dans un immeuble de tres haut standing en premiere ligne face a la mer
Chadera, Israel
von
$962,445
BZH Exklusiv in einem der Flaggschiff-Projekte des Meeres, 'Hof Halavan de Hadera! Die französische Abteilung von RE/MAX Hadera präsentiert Ihnen eine Traumwohnung in einem sehr hochstehenden Gebäude vor dem Meer! Eigenschaften: ⭐️ 3-Zimmer-Wohnung (87 m2), ⭐️ Im 12. Stock von 25 ⭐️ Meh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Alle anzeigen Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$1,40M
Im Herzen von Kiryat Moché, ruhig und zentral, in einem Gebäude mit Aufzug, 4.5 Zimmer-Wohnung mit einem sicheren Zimmer, eine Master-Suite, ein Soucca-Balkon mit herrlicher Aussicht, Dreifach-Belichtung, hell, Renovierung von hohem Stand des besten Geschmacks (Französische Hersteller). In j…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen