  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Wohnquartier Residence aquarelle ganib b

Wohnquartier Residence aquarelle ganib b

Eilat, Israel
von
$1,18M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34508
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Penthouse hat gegenüber dem Tal verkauft. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, einem Penthouse, das im 1. Stock mit eigenem Eingang liegt. ein Wohnbereich von 140 m2, und 4 chbre ein Bett + sein Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf ein Paradies. Und d 1 Garten Rez mit privatem Eingang von 140 m2 Oberfläche Bewohnbarer voller Fuß mit einem Garten von 250 m2, + privater Schnecken-förmiges Schwimmbad , und 4 Schlafzimmer Chabr , jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. der Preis des Gartens Rez : 5.150.000 nis der Preis des Penthouses : 4.150.000 nis

Standort auf der Karte

Eilat, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking entre dizengoff center et rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$924,825
Wohnviertel A vendre fabuleux penthouse dans un immeuble historique au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,70M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Wohnviertel Emplacement calme et pastoral
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
4-Zimmer-Wohnung in Kiryat Yovel, in der Nähe des Bezirks Beit Vagan. Mit dem städtischen Erneuerungsprojekt Potenzial (Pinouy-Binouy) haben bereits 60% der Miteigentümer unterzeichnet. Eine echte Gelegenheit zu ergreifen!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$1,72M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen