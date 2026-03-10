  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Wohnquartier Un beau 4 pieces en plain centre ville recent

Aschkelon, Israel
von
$479,655
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34853
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Neve Shalom, 16

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein schönes 4 Zimmer Stadtzentrum

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Appartement en duplex de 3 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$498,465
Sie sehen gerade
Wohnquartier Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Aschkelon, Israel
von
$479,655
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aschkelon, Israel
von
$843,315
Selten!! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen.... Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Wohnviertel Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,25M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kika…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Wohnviertel A vendre bien dexception unique sur le marche
Tel-Aviv, Israel
von
$15,68M
Verkauf – Außergewöhnliche Waren, einzeln auf dem Markt American Colony District – Tel Aviv–Jaffa In einem sehr hochstehenden Gebäude mit Innenhof, Fitness-Studio und Tischtennisraum, entdecken Sie eine absolut einzigartige Wohnung, bietet total ruhigen und spektakulären Panoramablick auf …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen