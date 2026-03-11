  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Bonne occasion clair endroit calme

Wohnquartier Bonne occasion clair endroit calme

Jerusalem, Israel
von
$1,13M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34667
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Degel Reuven, 9

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
EXCLUSIVENESS – Helle und geräumige Wohnung! Baron Hirsch, Kiryat Moshe Nachbarschaft, Jerusalem ✨ Neun, neun, neun! ✨Zu verkaufen: schöne 5-Zimmer-Wohnung, nach der Erweiterung der TAMA 38. Fläche: 93 m2 groß + Terrasse Sukkah Helle Wohnung mit 3 Ausstellungen Geräumig und gut arrangiert Ruhige und angenehme Nachbarschaft Aufzug. Ein seltenes Gut in einer ruhigen Umgebung! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und einen Besuch.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$940,500
Wohnviertel A 50 m du bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$391,875
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee ideal emplacement
Netanja, Israel
von
$1,11M
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$1,69M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion clair endroit calme
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Einzigartige Duplex-Penthouse-Wohnung, ideal gelegen auf der 4. und oberen Etage. Umgeben von Grün. 3 Zimmer2 Badezimmer und WC. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Küche, Ein weiteres Zimmer mit Bad und WC. 71 m2 + Balkon von etwa 2 m2. 2. Ebene: besonders luxuriöse Elternsuite (ca. 25 m2). Zug…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
zum Verkauf A is near Frishman 2 Stück 36m2 Zweite Stufe Vermietet 5000 Nähe zum Strand 2.500.000 Nis
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Alle anzeigen Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Wohnviertel Envie de vivre dans un mini penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark
Chadera, Israel
von
$717,915
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera bietet Ihnen eine außergewöhnliche 4-Zimmer-Wohnung im Herzen des Hadera Parks! Eigenschaften: - Fläche von 105 m2, - 17. Stock auf 19, - Super Terrasse von 40 m2, - Blick auf den Ecopark, - Ein geräumiges und helles Wohnzimmer, - Ei…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen