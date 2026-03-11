Wohnquartier Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
In Har Homa, in einer ruhigen und begehrten Straße, bietet diese 3-Zimmer-Wohnung eine seltene Lebensqualität dank seiner drei hellen Ausstellungen (alle, aber Norden) und seine Terrasse von 9 m2 mit offenem Blick. Das Anwesen befindet sich im 4. Stock eines Neubaus mit Shabbat Aufzug, hat von wichtigen Investitionen profitiert: saubere Oberflächen, optimiertes Layout, geräumige Zimmer und warme Atmosphäre.
Das Wohnzimmer öffnet sich auf eine perfekt integrierte moderne Küche, zwei komfortable Badezimmer, einen mamad sowie einen separaten Nachtraum. Parken ist ein echter Vorteil: private Tiefgaragen, sowie ein sehr bequemer Keller jeden Tag. Das Gebäude ist gepflegt und ideal platziert: ein Supermarkt direkt nach unten, ein Jahiva 100 Meter entfernt, Schulen, Parks und Geschäfte zu Fuß erreichbar.
Diese Wohnung ist innerhalb von 6 Monaten verfügbar und vereint Komfort, Modernität und Weichheit des Lebens, eine seltene Gelegenheit in Har Homa, perfekt für eine Familie, ein junges Paar oder einen Investor, der auf der Suche nach hochwertigem Eigentum ist.
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen