  2. Israel
  4. Wohnquartier A vendre appartement 4 pieces a kiryat sanz rue yehuda hanassi netanya

Netanja, Israel
von
$771,210
;
9
ID: 34448
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Yehuda HaNasi, 24

Über den Komplex

Yehuda Hanassi Street, im begehrten Stadtteil Kiryat Sanz in Netanya, in einer ruhigen und gepflegten Wohnumgebung. 4 Zimmer-Wohnung mit Mamad, ca. 110 m2, im 5. Stock auf 6. Renoviertes und verstärktes Gebäude unter einem kürzlich abgeschlossenen Projekt TAMA 38. Einheit in neue Post-TAMA-Einheiten (moderne Vorteile). Soccah Balkon von 12 m2, 2 Bäder, 2 Toiletten. Privater Parkplatz, Aufzug, Müll, Arnona 1.100 Bereich geschätzt für seine familiäre Umgebung, Geschäfte, Synagogen, Schulen und Transport. Preis: 2.460.000.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
