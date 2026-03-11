  1. Realting.com
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalem, Israel
von
$904,134
;
5
ID: 34118
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Projekt Neun Lieferbar Dezember 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Einige Beispiele der Preise: 3 Zimmer 82m2, Balkon 12m2 Preis: 2.884.000sh 4 Zimmer, 83, 85 oder 94m2, Balkon 12m2 Preis ab 2.959.000sh 5 Stück und 6 Stück auch verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

