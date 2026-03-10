  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Wohnquartier Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
;
10
ID: 34910
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 23

Über den Komplex

Charmantes Apartment mit Terrasse im Stadtteil Shenkin, Tel-Aviv Eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv, direkt gegenüber dem Shenkin Park, in einer der lebendigsten, gesuchten und angenehmen Gegenden der Stadt. Merkmale der Wohnung : • Komfortables und helles Erdgeschoss • 57 m2 Innenraum • Terrasse von 10 m2 • Mamad (safe room) In der Nähe: • Shenkin Park direkt gegenüber der Straße • Cafés, Bars und Restaurants • Shops, Concept Stores und Shops • Apotheken, Supermärkte und wesentliche Dienstleistungen • Nähe Rothschild Boulevard • Sehr zugängliche öffentliche Verkehrsmittel • Wohnen, künstlerische und freundliche Nachbarschaft

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

