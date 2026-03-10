  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Wohnquartier Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse

Aschkelon, Israel
von
$890,340
;
6
ID: 34852
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Agamim Bezirk ein schönes Pentaous 5 Stück mit toller Terasse

Aschkelon, Israel
