  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Wohnquartier A louer penthouse au coeur de neve tzedek

Tel-Aviv, Israel
von
$7,838
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34855
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek Dieses außergewöhnliche Penthouse, das Anfang Januar verfügbar ist, bietet seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv. Details zum Objekt: 100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse + 50 m2 private Dachterrasse 4. Stock mit Aufzug Sehr große Elternsuite 2 Schlafzimmer insgesamt (einschließlich einer Mamad) 2 Badezimmer + 3 Toiletten Meerblick High-End Materialien und Oberflächen Miete: 25.000 pro Monat Für weitere Informationen oder einen privaten Besuch kontaktieren Sie bitte Premium Real Estate.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Penthouse exceptionnel dans un emplacement exclusif
Ramat Gan, Israel
von
$3,65M
Wohnviertel Appartement a vendre renove a ashdod
Aschdod, Israel
von
$893,475
Wohnviertel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$805,695
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$7,838
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Wohnviertel Quartiercalme est raanana maison avec piscine
Ra’anana, Israel
von
$3,92M
Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$971,850
Zum Verkauf – Superb 4-Zimmer-Wohnung auf der zweiten Linie des Meeres, mit Meerblick. Diese helle Wohnung von 100 m2 befindet sich im 3. Stock auf 6 und verfügt über eine Terrasse von 14 m2, einen mamad, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen schönen Balkon mit Licht. Ideal gelegen, nur wenige Geh…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen