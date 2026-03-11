  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  Wohnquartier Tres bonne affaire

Wohnquartier Tres bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$329,175
;
6
ID: 34056
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Exodus

Über den Komplex

befindet sich im Zentrum von Neve adarim, 3 Zimmer-Wohnung im 3. Stock mit Terrasse und Mamak. sehr gutes Produkt für Investitionen oder Bodenfuß

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

