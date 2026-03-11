  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalem
  Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem

Jerusalem, Israel
$1,03M
ID: 34110
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

Über den Komplex

Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m2 Preis : 2,350.000sh 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse zwischen 11 und 13m2 Preis ab 3.300.000sh 3 Zimmer Penthouse 90m2 mit Terrasse von 34m2 - 8. Stock Preis : 3.450.000sh Penthouse 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 25m2 - 8. Stock Preis :3,800.000sh Penthouse 4 Zimmer 95m2 mit Terrasse von 14m2 - 15. Stock Preis : 3.880.000sh Erdgeschoss 4 Zimmer 96m2 mit Terrasse 24m2 Preis von 3.000.000sh bis 3.500.000sh (Gebäude 8 Stockwerke) 4 Zimmer 93m2 mit Terrasse von 11m2 – 6. Stock (Gebäude 8 Etagen) Preis : 3.250.000sh Diese Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühren, die 2% ohne Steuern sind Preise können geändert werden Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
