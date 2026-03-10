  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Dans un bel immeuble

Jerusalem, Israel
von
$1,21M
;
10
ID: 34874
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 31

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Downtown HaNevi'im. Ideales Boutique-Gebäude für Investitionen (vermietet 10.000 Schekel) oder Wohnen dort. 3 Zimmer, 70 m2, 3. Stock mit Aufzug, Balkon von 10 m2. Parkplatz.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$904,134
Wohnviertel 2 pieces 45m rue melchett emplacement ideal au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Wohnviertel Un rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$454,575
