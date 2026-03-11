  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Israel
$758,670
6
ID: 34257
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Tamar Regional Council

Über den Komplex

Mardochee khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte von Netanya zu leben. Im Stadtzentrum von Netanya Fast alles beginnt, Synagogen all diese Tatsache zu Fuß Projektmerkmale Das Projekt ist in einer der berühmtesten und kommerziellsten Straßen von Netanya gebaut Eine schöne Doppellobby, dekoriert vom Architekten Außener Natursteinbelag 2 moderne Aufzüge inklusive Chabbatic Das Projekt begleitet eine Bankgarantie Lieferung in 2 1/2 Jahren Merkmale der Wohnung Boden im ganzen Haus Größe 80x80 oder 1mx1 m Zubereitung Klimaanlage Qualität Badezimmermöbel Montageventil Solar Heißwasserballon Qualität Innentür Anpassbare Küche mit Marmorarbeitsplatte Elektrische Speicher in allen Fenstern Nehmen Sie TV in allen Zimmern und Lounge Wc hängend, Drehstromzähler Terrasse mit Wasserpunkt und rutschfeste Fliesen Wohnung verkauft mit Parkplatz Wir bieten Ihnen Apartments 4 Zimmer 103m2 plus 12 m2 Terrasse 5 Zimmer 130m2 plus 14 m2 Terrasse

