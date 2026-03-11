  1. Realting.com
Wohnquartier For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Tel-Aviv, Israel
$1,40M
ID: 34655
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition ??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa Preis: 4,480.000 Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet eine außergewöhnliche Ruhe im Herzen von Tel Aviv. Hauptmerkmale: • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 60 m2 • Balkon • 1. Stock auf 5 mit Aufzug • Mamad (safe room) • Balkon hinten sonnig, ruhig und intim • Helle Wohnung mit intelligenter Verteilung, Zustand als neu • Registrierte Parkplätze am Tabu – mechanisches Parksystem ??? Standort: Nur wenige Gehminuten vom Strand, Cafés, Gewerbegebiete, Kulturzentren und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt. Derzeit gemietet: 10.000 pro Monat Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer Lizenz Nr. 31928721

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ?? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 …
Netanja, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat bietet Ihnen ein neues Projekt im Stadtteil Galey yam. Die architektonisch gestaltete Konstruktion bietet Ihnen, in einem Komplex von drei Gebäuden am Fuße eines Einkaufszentrums zu leben, wo schöne Marken anwesend sein werden. In der Nähe des neuen Rathauses von Netanya, Bu…
Realting.com
