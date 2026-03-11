Wohnquartier For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Verkauf – Wohnung 3 Zimmer ideal für Investitionen, Fuß-zu-Erde oder erste Akquisition
??? Ruhige Straße in der Nähe von Bograshov und das Meer – Tel Aviv–Jaffa
Preis: 4,480.000
Dieses Apartment befindet sich in einem neuen und sehr gefragten Gebäude und bietet eine zentrale Lage und bietet eine außergewöhnliche Ruhe im Herzen von Tel Aviv.
Hauptmerkmale:
• 3 Stück
• 2 Schlafzimmer
• 60 m2
• Balkon
• 1. Stock auf 5 mit Aufzug
• Mamad (safe room)
• Balkon hinten sonnig, ruhig und intim
• Helle Wohnung mit intelligenter Verteilung, Zustand als neu
• Registrierte Parkplätze am Tabu – mechanisches Parksystem
??? Standort:
Nur wenige Gehminuten vom Strand, Cafés, Gewerbegebiete, Kulturzentren und öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt.
Derzeit gemietet: 10.000 pro Monat
Premium Immobilien
Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer
Lizenz Nr. 31928721
