Wohnquartier Appartement a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
$10,973
10
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Erdgeschoss: Wohnzimmer, Küche, Terrasse, Badezimmer mit Dusche, Wäscherei. Geschlossener Raum – für persönliche Effekte. Erster Stock: Master-Suite mit Jacuzzi und Dusche, zusätzliches Badezimmer, Terrasse, 2 Schlafzimmer mit Zugang zur Terrasse. 2. Stock – Schlafzimmer, Terrasse, Badezimmer. Insgesamt 4 Terrassen von ca. 100 m2. Fläche: 260 m2. Keine Mitbesitzgebühren. Klimaanlage in jedem Zimmer. Solarwasserheizung + elektrisch.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
