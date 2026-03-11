  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Haut standing

Wohnquartier Haut standing

Aschkelon, Israel
von
$495,330
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34700
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Nordgarten Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex mit 10 Gebäuden von 6 bis 8 Stockwerken, jedes Gebäude mit nur 3 Wohnungen durch Polsterung. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen Zugang zum städtischen Schwimmbad und einem Tennisplatz in der Nähe. Der Komplex befindet sich in der Nähe von verschiedenen Bildungseinrichtungen, einem Einkaufszentrum, Freizeit- und Erholungskomplexen und in der Nähe der wichtigsten Verkehrswege. Elektrizität - Triphae - Vorbereitung für eine Mini-Zentralklimaanlage -Ein TV-Intercom -Kommunikationspunkte: Telefon und Fernsehen in jedem Zimmer - Vorbereitung für einen Deckenventilator in den Zimmern -Ein Schalter am Eingang zum Einschalten und Ausschalten aller Beleuchtung im Haus -Currency für einen elektrischen Heizkörper - Wohnungssystem zur Überwachung und Steuerung des Stromverbrauchs - Qualität Innentüren - Elektrische Jalousien (ohne Badezimmer) - in den trockenen Räumen, Granitboden Keramik 60/60 In Wohnungen 5, Zimmer und Appartements mit Garten - in trockenen Zimmern Boden Granit Porzellan 80/80 -Terrace Tap Ferienwohnung 3 Stück Von 1.590.000 Nis und 1.632.000 Nis (einige mit Keller und Klimaanlage enthalten) 4 Stück von 1.850.000 nis Für weitere Informationen zögern Sie nicht!

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique appartement de 3 5 pieces renove avec des prestations haut de gamme 80 m
Jerusalem, Israel
von
$909,150
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,14M
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Wohnviertel Appartement de prestige dans le complexe haut de gamme prestige ramat aviv hahadasha
Tel-Aviv, Israel
von
$5,33M
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$495,330
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Wohnviertel Magnifique 3 pieces entierement renove
Jerusalem, Israel
von
$1,10M
Schöne 3 Zimmer komplett renoviert, erste Etage, Aufzug, Terrasse, offener Blick, Keller, 2 Parkplätze. das plus 200m2 des Daches des Gebäudes gehört zur Wohnung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$805,695
Wohnprojekt im Herzen von Yafno, dessen strategische Lage, der Ort in der Nähe Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Misc…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Zu verkaufen in Arnona Apartment 3 Zimmer - Rue HaShofet Ich bin nicht da. Ca. 80 m2, 8. Stock, Balkon 6 m2, hell, offen. Parkplatz und Keller. Ruhig und gesucht Nachbarschaft
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen