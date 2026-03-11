Wohnquartier Haut standing

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Nordgarten
Der dritte und letzte Komplex entstand im Agamim Bezirk von Ashkelon. Der North Garden ist ein Komplex mit 10 Gebäuden von 6 bis 8 Stockwerken, jedes Gebäude mit nur 3 Wohnungen durch Polsterung. Darüber hinaus genießen Sie einen öffentlichen Garten und Sportmöglichkeiten sowie einen einfachen Zugang zum städtischen Schwimmbad und einem Tennisplatz in der Nähe. Der Komplex befindet sich in der Nähe von verschiedenen Bildungseinrichtungen, einem Einkaufszentrum, Freizeit- und Erholungskomplexen und in der Nähe der wichtigsten Verkehrswege.
Elektrizität
- Triphae
- Vorbereitung für eine Mini-Zentralklimaanlage
-Ein TV-Intercom
-Kommunikationspunkte: Telefon und Fernsehen in jedem Zimmer
- Vorbereitung für einen Deckenventilator in den Zimmern
-Ein Schalter am Eingang zum Einschalten und Ausschalten aller Beleuchtung im Haus
-Currency für einen elektrischen Heizkörper
- Wohnungssystem zur Überwachung und Steuerung des Stromverbrauchs
- Qualität Innentüren
- Elektrische Jalousien (ohne Badezimmer)
- in den trockenen Räumen, Granitboden Keramik 60/60 In Wohnungen 5, Zimmer und Appartements mit Garten - in trockenen Zimmern Boden Granit Porzellan 80/80
-Terrace Tap
Ferienwohnung 3 Stück
Von 1.590.000 Nis und 1.632.000 Nis (einige mit Keller und Klimaanlage enthalten)
4 Stück von 1.850.000 nis
Für weitere Informationen zögern Sie nicht!
Standort auf der Karte
Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
