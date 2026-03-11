  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Wohnquartier Produit rare appartement 5 pieces a ashdod proche mer

Aschdod, Israel
$1,25M
ID: 34582
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Kinor

Über den Komplex

Wohnung 5 Zimmer verwandelt in 4 zum Verkauf in Ashdod in der neuen "MAR" Nachbarschaft. 4 Meter hoch unter Decke, Klimaanlage Parkplatz, Terrasse von 30 m2 Meerblick. Hohe Etage in einer Residenz mit 3 Aufzügen einschließlich eines von Shabbat in der Nähe des Meeres, Schulen, Busse,

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Jerusalem, Israel
von
$1,00M
Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentr…
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
Das Hotel liegt an der 9 Barry Street, in einem neuen Gebäude des Stehens. Schöne 3-Zimmer-Wohnung von 85 m2 mit Balkon von 12 m2. Zweiter Stock, zurück. 2 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Zwei Aufzüge. Cadastral Parkplatz und Keller
Wohnviertel A vendre 2 pieces tel aviv rue elifelet entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Dieses Apartment befindet sich an der Kreuzung von Neve Tzedek, Florentine und dem Charles Clore Park, nur wenige Gehminuten vom Meer, dem Carmel-Markt und dem lebhaften Herzen von Tel Aviv entfernt. Elifelet Street ist bekannt für seine ruhige und Wohnatmosphäre und bietet direkten Zugang …
