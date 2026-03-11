  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces et demi a ashdod a la city a vendre

$780,615
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaZionut, 7

Über den Komplex

Wohnung 4 und eine halbe Zimmer in Ashdod in der Stadt zu verkaufen mit 2 Terrassen, Klimaanlage, mamad, Parkplatz. In der Nähe von Parks, Geschäften, Transportmitteln, Schulen, Synagogen... Sehr gepflegte Wohnung; Ein sicherer Wert im Zentrum von Ashdod

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

