  4. Wohnquartier Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Wohnquartier Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Chadera, Israel
von
$1,27M
;
6
ID: 34075
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

Über den Komplex

BZH Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten und Beth'Habad? Hier ist sie! RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives, seltenes Produkt: - Ein geräumiges Haus von 5 Zimmern von 140 m2, auf einem Grundstück von 330 m2, - Ein großer und schöner grüner Garten, - Ein großes Wohnzimmer mit Blick auf eine sonnige Terrasse nach Südosten, mit einer Pergola, - Eine schöne offene und helle Küche, - Eine luxuriöse Master-Suite mit eigenem Bad wie im Hotel! - Ein großes, sicheres Zimmer (Mamad), - Klimaanlage in jedem Zimmer, - insgesamt 2 Badezimmer und 2 Toiletten, - Möglichkeit, zusätzliche 40 m2 auf dem Dach zu bauen! - Zusätzliches Zimmer im Garten, das als Büro oder Gästezimmer genutzt werden kann, - 2 private Parkplätze. Dieses Haus wurde komplett renoviert mit schönen Materialien: Sie können direkt leben! Eine Lage in einer ruhigen Straße und ein paar Minuten von der Mall Mixx, einem Supermarkt, Restaurants, Bussen und dem französischsprachigen Beth “Habad! Tolle Gelegenheit! Kontaktieren Sie uns: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

