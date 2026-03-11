Wohnquartier Une exclusivite exceptionnelle une splendide maison de plain pied au centre ville et au calme

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
BZH
Träumen Sie von einem Haus mit Garten in ruhiger und in der Nähe von Annehmlichkeiten und Beth'Habad? Hier ist sie!
RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert ein exklusives, seltenes Produkt:
- Ein geräumiges Haus von 5 Zimmern von 140 m2, auf einem Grundstück von 330 m2,
- Ein großer und schöner grüner Garten,
- Ein großes Wohnzimmer mit Blick auf eine sonnige Terrasse nach Südosten, mit einer Pergola,
- Eine schöne offene und helle Küche,
- Eine luxuriöse Master-Suite mit eigenem Bad wie im Hotel!
- Ein großes, sicheres Zimmer (Mamad),
- Klimaanlage in jedem Zimmer,
- insgesamt 2 Badezimmer und 2 Toiletten,
- Möglichkeit, zusätzliche 40 m2 auf dem Dach zu bauen!
- Zusätzliches Zimmer im Garten, das als Büro oder Gästezimmer genutzt werden kann,
- 2 private Parkplätze.
Dieses Haus wurde komplett renoviert mit schönen Materialien: Sie können direkt leben!
Eine Lage in einer ruhigen Straße und ein paar Minuten von der Mall Mixx, einem Supermarkt, Restaurants, Bussen und dem französischsprachigen Beth “Habad!
Tolle Gelegenheit!
Kontaktieren Sie uns: Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera.
Berufslizenz 313736.
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen