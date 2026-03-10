  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem

Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$6,897
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Einzigartige und ruhige Duplex, mit einem klaren und grünen Blick auf die Altstadt und die neue Stadt. Hohe Decken. Stock 1: geräumiges Wohnzimmer, Küche, Essbereich, Schlafzimmer und Badezimmer. Stock 2: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite, 2 Bäder, großer Büroraum. Fläche: 180 m2 6 Stück Terrassen : 65 m2 (die große Terrasse ist koscher für Souccot) Warmwasserbereiter Klimaanlage Heizung Teilweise Boden Keine Parkplätze Gelegen im 2. Stock, ca. 20 Schritte

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$627,000
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentineherzl
Tel-Aviv, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Israel
von
$896,610
Sie sehen gerade
Wohnquartier Duplex a louer a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$6,897
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Wohnviertel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haifa, Israel
von
$818,795
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Sonderangebot für den Start: zahlen Sie jetzt 400.000, und der Rest - nach einem speziellen Plan näher an der Siedlung, und ohne Bezug auf den Index. Die Anzahl der Wohnungen und die Dauer der Aktion sind begrenzt.Über das ProjektGeschlossenes Boutiqueviertel an der Kreuzung von Shoshanat ha…
Immobilienagentur
Invest Cafe
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Lage Privilegiert, in der Nähe des königlichen Strandes Hotelt nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6 Floor Shop Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Eine ökologische Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. die Oberflächen der Wohn…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Alle anzeigen Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,13M
Leben Sie sicher, frei, in einer warmen und eleganten Umgebung. Diese Senior-Service-Residenz wurde für diejenigen entwickelt, die volle Autonomie erhalten möchten, während eine sichere, freundliche und High-End-Umgebung genießen. Absolute Sicherheit – tägliche Gelassenheit 24/7-Sicherheit m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen