  4. Wohnquartier Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Wohnquartier Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique

Bat Yam, Israel
$1,54M
10
ID: 34485
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yitzhak Sadeh

Über den Komplex

VERKAUF Ewiger Meerblick • Hoher Stock • Architekturdekoration Dieses außergewöhnliche Mini-Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, der Geschäfte und des Transports, und bietet eine helle und elegante Wohnumgebung mit Panoramablick und unverbautem Meerblick. Ein seltenes Anwesen, geschmackvoll von einem Innenarchitekten dekoriert, das großzügige Volumen, Qualitätsdienstleistungen und sofortige Profitabilität kombiniert. 5 Stück 136 m2 Innenfläche 24 m2 Terrasse mit Blick auf das Meer 37. Stock (spektakulärer Blick) Lift + Lift Shabbat Schöne möblierte Wohnung, gehobene Ausstattung 2 moderne Badezimmer Geräumige Wohnräume, optimiertes Layout Aktiva Panoramablick auf das Meer 180° Dekoration signiert Innenarchitekt 2 Parkplätze 1 Keller Gebäude mit allen Annehmlichkeiten gesuchte Wohnumgebung in der Nähe von See & Dienstleistungen Derzeit gemietet: 6.500 Monatliche Aufwendungen: 1,540 Geeignet für: Mietinvestition Hauptwohnsitz Premium Fuß-zu-Erde Preis berechnet 4 900 000

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

