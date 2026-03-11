  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  Wohnquartier Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Wohnquartier Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod

Aschdod, Israel
von
$623,865
;
10
ID: 34575
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Yakinton

Über den Komplex

Français Français
Die seltene Perle: neue 2-Zimmer-Wohnung in Ashdod "Calaniot" in unmittelbarer Lieferung mit Klimaanlage, Parkplatz, Keller

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Wohnquartier Rare appartement 2 pieces neuf a ashdod
Aschdod, Israel
von
$623,865
