  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Mini penthouse magnifique

Wohnquartier Mini penthouse magnifique

Jerusalem, Israel
von
$1,41M
;
Wohnquartier Mini penthouse magnifique
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34051
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Anilevitch, 71

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Außergewöhnliches Penthouse mit atemberaubender Aussicht! Entdecken Sie diese herrlichen 4 Zimmer von 117 m2, entworfen mit Sorgfalt und Raffinesse, Kombination von Luxus, Komfort und hochwertigen Materialien. Eine große Terrasse von 25 m2 mit Blick auf den Himmel bietet einen unverbauten Blick und baden die Wohnung mit natürlichem Licht. Die Master Suite verfügt über ein eigenes Bad und jedes Detail der Wohnung wurde entworfen, um eine einzigartige Lebensqualität zu bieten. Das Anwesen befindet sich in einem modernen und gehobenen Gebäude, mit sehr hohen Standflächen, umfasst auch 2 private Parkplätze und einen angrenzenden Keller. Eine seltene gute, eine Gelegenheit, nicht zu vergessen, um Komfort, Eleganz und die Ausnahme zu leben.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Tel-Aviv, Israel
von
$31,35M
Wohnviertel Penthouse a vendre a netania
Netanja, Israel
von
$1,10M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel Vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$721,050
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mini penthouse magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,41M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Wohnviertel Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,85M
Verkauf : Superb 5 Schlafzimmer Duplex Wohnung in Ashdod Marina Top Standing - 2 Minuten vom Strand entfernt Wir bieten diese herrliche 5-Zimmer-Duplex-Wohnung, in einer der beliebtesten Gegenden von Ashdod, in der Nähe des Strandes und Marina. Ideal gelegen, bietet dieses Apartment einen a…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Wohnviertel Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Aschdod, Israel
von
$1,99M
Unabhängige Villa zum Verkauf in Ashdod von 1996 280m2 Wohnfläche auf einem Grundstück von 510 m2 mit enormem Potenzial für den Käufer, der arbeiten will und machen es ein Diamant
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Wohnviertel Nouvelle baisse de prix
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Im Bezirk Beit Hakerem (Yeffe Nof), außergewöhnliche Gebäudewohnung nur 6 Wohnungen, große 6.5 P Einzel im Obergeschoss, 4 Ausstellung, mit einem großen Wohnzimmer-Esszimmer-Balkon; Aufzug direkt im Hauptraum, Master-Suite, komplette Zugänglichkeit, mamad und Parkplatz. Charmante Wohnung abs…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen