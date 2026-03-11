  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Wohnquartier Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer

Aschdod, Israel
von
$1,13M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34561
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    HaDekel

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Verkaufen – 5 Zimmerwohnung in einer neuen Residenz, Hadekel Street, gegenüber dem Meer Dieses geräumige 5-Zimmer-Apartment befindet sich in einer neuen und sicheren Residenz mit Wache und bietet eine ideale Wohnumgebung gegenüber dem Meer. Die Wohnung ist neu, hell und gut eingerichtet. Freuen Sie sich auf einen mamad (Safe Room), eine integrierte Klimaanlage, einen privaten Tiefgaragenstellplatz sowie moderne und komfortable Annehmlichkeiten. Stellplatz der Wahl, in der Nähe des Strandes, Geschäfte, Schulen und Transport. Eine seltene Gelegenheit, in einer der besten Orte in Ashdod zu leben.

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$517,275
Wohnviertel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Un appartement rare avec jardin comme une villa en ville sur le boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$5,80M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Haut standing luxueux face a la mer vue sur la mer a ne pas manquer
Aschdod, Israel
von
$1,13M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Wohnviertel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israel
von
$3,29M
Zum Verkauf – 3-Zimmer-Wohnung mit Meerblick Tour Frishman Fläche: 91 m2 + Terrasse: 12 m2 Boden: 11., nordöstliche Ausrichtung (Seeblick) Teile: • Geräumiges Wohnzimmer • Sicheres Zimmer (Mamad) • Master Suite mit Bad Badezimmer: 2. Parkplatz: Ja Keller: 12 m2 Im Turm, Fitnessraum, 24/7 W…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,03M
Im Herzen von Bat-Yam, Mivtza Sinai Street, bietet das Projekt zwei grüne Wohngebäude (zertifiziertes Grünes Gebäude). Geräumige und moderne Apartments bieten Komfort, Innovation und Wohlbefinden, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Das Projekt basiert auf starken Werten: Qualität, Profess…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Alle anzeigen Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,54M
VERKAUF Ewiger Meerblick • Hoher Stock • Architekturdekoration Dieses außergewöhnliche Mini-Penthouse befindet sich in einem der begehrtesten Gegenden von Bat Yam, in der Nähe des Meeres, der Geschäfte und des Transports, und bietet eine helle und elegante Wohnumgebung mit Panoramablick un…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen