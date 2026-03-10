  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville

Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville

Jerusalem, Israel
von
$899,745
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 34757
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaNeviim, 29

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Haneviim 44 2 Zimmer 50m2 Soccah Terrasse 2. Stock mit Aufzug Parkplatz

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israel
von
$749,265
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Coup de fusil dalet ashdodappartement 3 5 pieces a vendre
Aschdod, Israel
von
$548,625
Sie sehen gerade
Wohnquartier 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalem, Israel
von
$899,745
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,19M
MAGNIFIC NEUL PROJEKT ZU BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR MIT ALL ITS TRADES UND RUE ATSMAOUT
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Stop affaire en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$391,875
Tolles Geschäft am Strand in Ashdod: 2-Zimmer-Wohnung in der Ashdod Beach Residenz, direkt am Tayelet, gegenüber dem Meer. Im 6. Stock mit zwei Liften bietet dieses Apartment einen Balkon mit Meerblick und eine ideale Anordnung: Eingang zu einem hellen Wohnzimmer, Küchenzeile, Schlafzimmer …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Wohnviertel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Tel-Aviv, Israel
von
$1,12M
Verkaufen in der gewünschten Gegend von Montefiore Gershon Schatz Street Im 3. Stock - Fassade 3 Zimmer von 60 m2 + Balkon von 15 m2 Meter inklusive Tiefgarage Aufzug Bau von nur 10 Mietern 2 Appartements pro Etage Leasing bis Ende August 2026 für eine Miete von 7.500 NIS pro Monat
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen