  Wohnquartier Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Wohnquartier Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
10
ID: 34817
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

Dieses Apartment befindet sich in der sehr begehrten Gegend von Kerem HaTemanim, nur wenige Gehminuten vom Meer, Shouk HaCarmel, Allenby Street und Kempinski und Royal Beach entfernt. Wohnung von 72 m2, im zweiten Stock, mit drei Zimmern mit einem sonnigen Balkon. Das Anwesen ist komplett renoviert und verfügt über zwei Toiletten, einen Waschraum und ein modernes Bad. Zentrale und dynamische Umgebung, in der Nähe von Geschäften, Restaurants, Cafés, Supermärkten, öffentlichen Verkehrsmitteln und der Promenade. Schnell verfügbar.

Tel-Aviv, Israel
Wohnquartier Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
