Wohnquartier Ramat gan residentiel villa renovee

Ramat Gan, Israel
$2,98M
5
ID: 34186
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Ramat Gan
  • Adresse
    Arieh Ben Eliezer, 69

Über den Komplex

Ramat gan. Wohnviertel. Haus renoviert mit 7 Zimmern mit mamad ET Einheit getrennt mit 2 Zimmern. (kann separat gemietet werden) .

Standort auf der Karte

